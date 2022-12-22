После открытого конкурса до конца марта будет назначен новый директор НАБУ – Меморандум с МВФ

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. До конца марта 2023 года после проведения открытого, прозрачного и конкурентного процесса отбора кандидатов Кабинет министров Украины назначит нового главу НАБУ. Об этом говорится в Меморандуме правительства Украины и НБУ с Международным валютным фондом на следующий год, передает УНН.

Цитата

"Продолжается работа комиссии по отбору нового главы НАБУ. Согласно изменениям в законодательство от ноября 2021 ожидается, что до конца марта 2023 года после проведения открытого, прозрачного и конкурентного процесса отбора кандидатов Кабинет министров Украины назначит нового председателя", - сказано в меморандуме.

Дополнение

Министерство финансов обнародовало сегодня Меморандум правительства Украины и НБУ с Международным валютным фондом на следующий год.

Добавим

Комиссия объявила конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины в середине ноября.

Тем временем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

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