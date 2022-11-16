Оголошено конкурс на посаду директора НАБУ

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"Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (далі – Конкурсна комісія) відповідно до статті 7 закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та свого рішення (протокол засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України від 14 листопада 2022 № 6) оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", – ідеться в документі.

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Комісія оголосила вимоги до директора НАБУ: вища юридична освіта, стаж роботи у сфері права не менше ніж 10 років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, має володіти державною мовою, мати високі ділові та моральні якості.

Окрім того, директором НАБУ не може стати людина, яка входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.

Нагадаємо

Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

29 липня очільник уряду Денис Шмигаль закликав комісію якнайшвидше почати відбирати кандидатів на посаду директора НАБУ. Перед цим Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника НАБУ.

В уряді зазначали, що обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися впродовж двох місяців з першого офіційного засідання конкурсної комісії.

Перше засідання комісії відбулося 22 серпня 2022 року.