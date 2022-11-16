Оголошено конкурс на посаду директора НАБУ

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 62384 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 77486 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 114083 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 143296 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 190416 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 204463 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 404611 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229794 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196338 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 368274 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 70709 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 69782 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 71211 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 61240 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 69616 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 62388 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 404616 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 368278 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 580652 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 707815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 8814 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 89932 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 126100 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 210391 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 235507 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Оголошено конкурс на посаду директора НАБУ

Оголошено конкурс на посаду директора НАБУ

Київ • УНН

 • 395399 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, передає УНН із посиланням на відповідний документ.

Цитата

"Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України (далі – Конкурсна комісія) відповідно до статті 7 закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та свого рішення (протокол засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України від 14 листопада 2022 № 6) оголошує конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", – ідеться в документі.

Деталі

Комісія оголосила вимоги до директора НАБУ: вища юридична освіта, стаж роботи у сфері права не менше ніж 10 років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, має володіти державною мовою, мати високі ділові та моральні якості.

Окрім того, директором НАБУ не може стати людина, яка входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.

Нагадаємо

Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

29 липня очільник уряду Денис Шмигаль закликав комісію якнайшвидше почати відбирати кандидатів на посаду директора НАБУ. Перед цим Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника НАБУ.

В уряді зазначали, що обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися впродовж двох місяців з першого офіційного засідання конкурсної комісії.

Перше засідання комісії відбулося 22 серпня 2022 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57