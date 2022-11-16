Объявлен конкурс на должность директора НАБУ

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"Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (далее – Конкурсная комиссия) в соответствии со статьей 7 закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и своего решения (протокол заседания комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины от 14 ноября 2022 г. № 6) объявляет конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины", – говорится в документе.

Детали

Комиссия объявила требования к директору НАБУ: высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в госорганах или международных организациях не менее пяти лет, должен владеть государственным языком, иметь высокие деловые и моральные качества.

Кроме того, директором НАБУ не может стать человек, который входил в состав руководящих органов политической партии или находился в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией в течение двух лет до подачи заявления на участие в конкурсе.

Напомним

Верховная Рада установила ограничения по назначению директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Место директора НАБУ вакантное с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

29 июля глава правительства Денис Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ. Перед этим президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя НАБУ.

В правительстве отмечали, что избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состояться в течение двух месяцев с первого официального заседания конкурсной комиссии.

Первое заседание комиссии состоялось 22 августа 2022 года.