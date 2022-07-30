В уряді повідомили, коли можуть обрати нового директора НАБУ

Цитата

"Я думаю, що впродовж двох місяців від першого офіційного засідання це відбудеться", - сказав Немчінов у відповідь на запитання, як швидко можна очікувати обрання нового директора.

Деталі

Зі слів міністра, нещодавно було усунуто непорозуміння з можливим конфліктом інтересів одного з членів конкурсної комісії, який представляє донорів. Він був одночасно членом комісії з відбору спеціального антикорупційного прокурора. Однак, комісія з обрання керівника САП завершила роботу, і "тепер немає жодних обмежень".

"Усі шість членів комісії як від української сторони, так і від міжнародної можуть розпочати роботу. Вчора Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до членів конкурсної комісії для того, щоб найскорше провели перше офіційне засідання. Дали старт конкурсній процедурі. Секретаріат Кабінету міністрів забезпечив повний об'єм роботи для того, щоб вони працювали комфортно і оперативно", - зазначив він.

Доповнення

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

29 липня очільник уряду Денис Шмигаль закликав комісію якнайшвидше почати відбирати кандидатів на посаду директора НАБУ. Перед цим Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника НАБУ.