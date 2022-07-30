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В правительстве сообщили, когда могут избрать нового директора НАБУ

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состояться в течение двух месяцев с первого официального заседания конкурсной комиссии. Об этом в эфире телемарафона сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН

Цитата

"Я думаю, что в течение двух месяцев с первого официального заседания это произойдет", - сказал Немчинов в ответ на вопрос, как быстро можно ожидать избрания нового директора.

Детали

По словам министра, недавно было устранено недоразумение с возможным конфликтом интересов одного из членов конкурсной комиссии, представляющего доноров. Он был одновременно членом комиссии по отбору специального антикоррупционного прокурора. Однако комиссия по избранию руководителя САП завершила работу, и "теперь нет никаких ограничений".

"Все шесть членов комиссии как от украинской стороны, так и от международной могут начать работу. Вчера Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к членам конкурсной комиссии для того, чтобы как можно скорее провели первое официальное заседание. Дали старт конкурсной процедуре. Секретариат Кабинет министров обеспечил полный объем работы для того, чтобы они работали комфортно и оперативно", - отметил он.

Дополнение

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

29 июля глава правительства Денис Шмигаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ. Перед этим Президент Зеленский призвал назначить руководителя НАБУ.

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