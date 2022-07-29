Шмигаль закликав комісію якнайшвидше почати відбирати кандидатів на посаду директора НАБУ

Цитата

"Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури призначений. Тепер вносимо зміни в положення про комісію з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Ці зміни дадуть можливість усім членам комісії брати участь у такому відборі. Установче засідання відбулось у вівторок. Тому від імені уряду хочу закликати комісію невідкладно зібратися та якнайшвидше розпочати роботу з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників Національного антикорупційного бюро.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. З 17 квітня 2022 року через припинення повноважень Артема Ситника їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава.