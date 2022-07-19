Шмигаль доручив невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив секретаріату Кабінету Міністрів невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це він заявив під час засідання Уряду, передає УНН.
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“На доручення Президента Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Розраховуємо, що робота комісії буде швидкою та результативною”, – наголосив Шмигаль.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізваної антикорупційної прокуратури.
Артем Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року.
З 17 квітня 2022 року, у зв’язку із припиненням повноважень Артема Ситника, їх тимчасово виконує його перший заступник Гізо Углава.