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Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ

Шмыгаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ

Киев • УНН

 • 100121 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ. Об этом он заявил на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Цитата

"Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание состоялось во вторник. Поэтому от имени правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов на должность директора НАБУ", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителей Национального антикоррупционного бюро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил секретариату Кабинета Министров безотлагательно организовать первое заседание комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Артем Сытник занимал должность директора НАБУ с 2015 года. С 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника их временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

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