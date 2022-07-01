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Конкурс на посаду директора НАБУ має бути оголошений у найближчі дні або тижні – Зеленський

Конкурс на посаду директора НАБУ має бути оголошений у найближчі дні або тижні – Зеленський

Київ • УНН

 • 93544 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Конкурс з обрання керівника Національного антикорупційного бюро має бути оголошено у найближчі дні або тижні.Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере у Києві, передає УНН.

Цитата

"Що стосується НАБУ, конкурс має бути оголошений, там повинен бути повний склад комісії. Впевнений, що у якісь наступні дні або тижні це буде зроблено. Що стосується керіника САП, не Президент вирішує, а комісія вирішує, хто переможець, а потім призначає Генеральний прокурор, а точно не Президент Україні", - розповів Зеленський.

Деталі

Зеленський також зауважив, що в нього були інші пріоритети починаючи з 24 лютого.

"Війна найголовніший пріоритет. Це не говорить, про те, що життя закінчується і паралельно ми повинні це робити. Саме тому ми й отримали кандидатство, а потім уже рекомендації. Бо весь світ розуміє, що головну реформу, яка наразі відбувається в Європі робить саме Україна", - сказав Зеленський.

Доповнення

12 квітня директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади.

Додамо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна виконає сім рекомендацій Європейської комісії щодо членства в Євросоюзі до кінця року.

Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу має виконати деякі умови, серед важливих – посилити боротьбу з корупцією та олігархами. Зокрема, завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Українські Національні Новини

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