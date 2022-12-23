До конкурсу на директора НАБУ допустили 74 кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. 74 кандидати допущено до конкурсу з обрання директора Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі відомства, передає УНН.
29 грудня кандидати пройдуть тестування на знання законодавства.
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«З поданих 78 пакетів документів допущено 74: щодо трьох у комісії були зауваження та визначено невідповідність вимогам, один кандидат відкликав свою кандидатуру, оскільки перебуває в зоні проведення бойових дій. 29 грудня відбудеться тестування на знання законодавства», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У листопаді комісія оголосила конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро України.
Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України.
Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.
Україна зобов'язалася після відкритого конкурсу до кінця березняпризначити нового директора НАБУ.