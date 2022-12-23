К конкурсу на директора НАБУ допустили 74 кандидатов

29 декабря кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства.

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«Из поданных 78 пакетов документов допущено 74: в отношении трех в комиссии были замечания и определено несоответствие требованиям, один кандидат отозвал свою кандидатуру, поскольку находится в зоне проведения боевых действий. 29 декабря состоится тестирование на знание законодательства», – говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре комиссия объявила конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Верховная Рада установила ограничение по назначению директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

Украина обязалась после открытого конкурса до конца марта назначить нового директора НАБУ.