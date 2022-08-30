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Конкурс з обрання голови НАБУ може завершитися через 3 місяці – ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Конкурс з обрання керівника Національного антикорупційного бюро може завершитися через 3 місяці. Розпочнеться він 22 вересня. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов журналістам, передає УНН.

Конкурс з обрання голови НАБУ може завершитися через 3 місяці – ОП

Цитата

«22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно», - сказав Смирнов.

Деталі

Він зазначив, що терміни роботи комісії та дата самого обрання директора НАБУ залежать від того, який регламент роботи прийме конкурсна комісія та які будуть етапи конкурсу, співбесіди, скільки вони триватимуть, а також від того, чи буде потреба у додаткових співбесідах.

«Керуючись обережним оптимізмом, я розраховую на те, що цей конкурс легко може завершитися за три місяці», - розповів Смирнов.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков висловив сподівання, що Україна до кінця року буде мати голову НАБУ.

Доповнення

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляв, що обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися впродовж двох місяців з першого офіційного засідання конкурсної комісії.

Контекст

Місце директора НАБУ вакантне з квітня.

Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

29 липня очільник уряду Денис Шмигаль закликав комісію якнайшвидше почати відбирати кандидатів на посаду директора НАБУ. Перед цим Президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника НАБУ.

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