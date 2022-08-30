Конкурс по избранию главы НАБУ может завершиться через 3 месяца – ОП

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 6 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 23807 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 84917 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120403 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119726 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269876 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133615 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122218 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373252 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83928 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

В Белом доме заявили, что около 70 стран просят США о переговорах из-за новых пошлин Трампа

8 апреля, 17:56 • 9112 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10362 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 8828 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10064 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 20382 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269876 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294500 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373252 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349107 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395941 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78149 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111934 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131294 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170738 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79957 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Конкурс по избранию главы НАБУ может завершиться через 3 месяца – ОП

Киев • УНН

 • 142693 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Конкурс по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро может завершиться через 3 месяца. Начнется он 22 сентября. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов журналистам, передает УНН.

Конкурс по избранию главы НАБУ может завершиться через 3 месяца – ОП

Цитата

«22 сентября должен начаться конкурс по избранию директора НАБУ. С учетом всех процедур мне кажется, что он должен завершиться в течение трех месяцев, где-то так примерно», - сказал Смирнов.

Детали

Он отметил, что сроки работы комиссии и дата самого избрания директора НАБУ зависят от того, какой регламент работы примет конкурсная комиссия и какие будут этапы конкурса, собеседования, сколько они будут продолжаться, а также будет ли потребность в дополнительных собеседованиях.

«Руководствуясь осторожным оптимизмом, я рассчитываю на то, что этот конкурс легко может завершиться за три месяца», – рассказал Смирнов.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков выразил надежду, что Украина до конца года будет иметь главу НАБУ.

Дополнение

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что избрание нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины может состояться в течение двух месяцев с первого официального заседания конкурсной комиссии.

Контекст

Место директора НАБУ вакантно с апреля.

Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

29 июля глава правительства Денис Шмигаль призвал комиссию как можно быстрее начать отбирать кандидатов на должность директора НАБУ. Перед этим президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26