Прем'єр: "Відбір директора НАБУ вийшов на фінішну пряму"

Цитата

«Уряд продовжує проведення інших необхідних державі реформ. Це, зокрема, стосується розбудови антикорупційної архітектури», - сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться про системну послідовну роботу, яка конче потрібна Україні та є невід’ємною умовою євроінтеграції.

«На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Уряд зацікавлений, щоб конкурс завершився якнайшвидше і ми отримали фахового очільника цієї ключової для держави інституції», - розповів Шмигаль.

Окрім того, він зазначив, що паралельно з розбудовою антикорупційної архітектури уряд продовжує ще три дотичні реформи.

«По-перше, продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство. Менше держави в економіці — менше можливостей для зловживань чиновників. Друга реформа, яка йде наскрізною ниткою через усі наші проекти — це, звичайно, цифровізація. Комп’ютер не бере хабарів, а тому всі послуги від держави мають бути діджиталізовані», - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що третя реформа, яка цьогоріч отримає новий поштовх — це реформа державного управління.

«Її мета — підвищити ефективність роботи держапарату при одночасному скороченні витрат на його утримання. Ми робимо ставку на оптимізацію функціоналу та подальшу діджиталізація», - сказав Шмигаль.

Доповнення

22 кандидати відібрано під час конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Комісія оголосила конкурс на посаду директора НАБУ у середині листопада.

74 кандидати було допущено до конкурсу з обрання директора НАБУ.

Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

У меморандумі України з МВФ на 2023 рік вказано, що до кінця березня після відбору кандидатів Кабмін призначить нового голову НАБУ.