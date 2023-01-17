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На посаду директора НАБУ відібрали 22 кандидати

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. 22 кандидати відібрано під час конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомили у бюро, пише УНН.

На посаду директора НАБУ відібрали 22 кандидати

Деталі

Комісія з проведення конкурсу затвердила результати тестування загальних здібностей. Участь у тестуванні взяли 49 кандидатів з 50 допущених. 

"До наступного етапу, практичного завдання, допущено 22 кандидати, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця у рейтингу, набрали однакову кількість балів. Зазначене рішення ухвалено відповідно до правил проведення конкурсу", - ідеться у повідомленні НАБУ у Telegram.

Доповнення

Комісія оголосила конкурс на посаду директора НАБУ у середині листопада.

74 кандидати було допущено до конкурсу з обрання директора НАБУ.

Тим часом Верховна Рада встановила обмеження щодо призначення директора НАБУ.

Місце директора НАБУ вакантне з квітня. Це сталося після того, як його покинув Артем Ситник. Він обіймав посаду директора НАБУ з 2015 року. Тимчасово виконує обов'язки голови бюро перший заступник Гізо Углава.

У меморандумі України з МВФ на 2023 рік вказано, що до кінця березня після відбору кандидатів Кабмін призначить нового голову НАБУ.

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