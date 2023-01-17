На должность директора НАБУ отобрали 22 кандидата

Детали

Комиссия по проведению конкурса утвердила результаты тестирования общих способностей. Участие в тестировании приняли 49 кандидатов из 50 допущенных.

"К следующему этапу, практической задаче, допущено 22 кандидата, поскольку кандидаты, разделившие 19-22 места в рейтинге, набрали одинаковое количество баллов. Указанное решение принято в соответствии с правилами проведения конкурса", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

Дополнение

Комиссия объявила конкурс на должность директора НАБУ в середине ноября.

74 кандидата были допущены к конкурсу по избранию директора НАБУ.

Между тем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора НАБУ.

Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.

В меморандуме Украины с МВФ на 2023 год указано, что до конца марта после отбора кандидатов Кабмин назначит нового главу НАБУ.