На должность директора НАБУ отобрали 22 кандидата
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. 22 кандидата отобраны во время конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщили в бюро, пишет УНН.
Детали
Комиссия по проведению конкурса утвердила результаты тестирования общих способностей. Участие в тестировании приняли 49 кандидатов из 50 допущенных.
"К следующему этапу, практической задаче, допущено 22 кандидата, поскольку кандидаты, разделившие 19-22 места в рейтинге, набрали одинаковое количество баллов. Указанное решение принято в соответствии с правилами проведения конкурса", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram.
Дополнение
Комиссия объявила конкурс на должность директора НАБУ в середине ноября.
74 кандидата были допущены к конкурсу по избранию директора НАБУ.
Между тем Верховная Рада установила ограничения по назначению директора НАБУ.
Место директора НАБУ вакантно с апреля. Это произошло после того, как его покинул Артем Сытник. Он занимал должность директора НАБУ с 2015 года. Временно исполняет обязанности главы бюро первый заместитель Гизо Углава.
В меморандуме Украины с МВФ на 2023 год указано, что до конца марта после отбора кандидатов Кабмин назначит нового главу НАБУ.