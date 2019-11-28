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Премьер-министр: со следующего года правительство планирует начать крупное строительство дорог

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правительство начинает “большое строительство дорог” со следующего года. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“В следующем году с первого марта мы планируем начать большое строительство ... для этого в бюджете Украины предусмотрены соответствующие средства”, — сказал Гончарук.

Премьер добавил, что одной из инициатив будет создание автомобильной дороги Мариуполь-Львов.

Он напомнил, что правительство планирует построить в 4 тысяч км дорог.

“Правительство Гончарука попытается не вмешиваться в честные тендеры, организованные Автодором”, — подчеркнул он.

Гончарук добавил, что правительство имеет план, по развитию дорог, который представит в ближайшее время.

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Напомним, недавно премьер-министр Гончарук представил нового руководителя Укравтодора Александра Кубракова. Впоследствии, Кубраков заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год.

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