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Зеленського закликали розформувати Укравтодор

Зеленського закликали розформувати Укравтодор

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять повністю розформувати Укравтодор та передати автодороги України іноземним компаніям з обслуговування доріг. Відповідна петиція №22/079280-еп розміщена на сайті Голови держави, передає УНН.

"За 25 років Укравтодор довів дороги нашої країни до катастрофічно аварійного стану! Ця організація є корупційною годівницею для збагачення величезної кількості чиновників усіх рангів та підставних дорожніх організацій, які заробляють величезні гроші на том жаху, яке називають українськими дорогами!", - заявляє автор петиції.

На думку автора петиції, праця Укравтодору ніколи не була та не буде ефективною, скільки б грошей їм не виділялося.

"Тому прошу передати автодороги України у відання іноземних компаній з будівництва та обслуговування автодоріг України, оголосити прозорі тендери серед іноземних компаній, які мають досвід роботи на будівництві та обслуговуванні автодоріг, нульову корупційну складову в їхній роботі", - написав автор.

Відповідна петиція була розміщена 23 листопада і набрала 15 голосів з 25 000 потрібних. Автор петиції Олександр Блашкевич.

Нагадаємо, Олексій Гончарук розповів про будівництво доріг.

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