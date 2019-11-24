Зеленского призвали расформировать Укравтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят полностью расформировать Укравтодор и передать автодороги Украины иностранным компаниям по обслуживанию дорог. Соответствующая петиция №22/079280-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.
"За 25 лет Укравтодор довел дороги нашей страны до катастрофического аварийного состояния! Эта организация является коррупционной кормушкой для обогащения огромного количества чиновников всех рангов и подставных дорожных организаций, которые зарабатывают огромные деньги на том ужасе, который называют украинскими дорогам!", - заявляет автор петиции.
По мнению автора петиции, труд Укравтодора никогда не был и не будет эффективным, сколько бы денег им не выделялось.
"Поэтому прошу передать автодороги Украины в ведение иностранных компаний по строительству и обслуживанию автодорог Украины, объявить прозрачные тендеры среди иностранных компаний, которые имеют опыт работы на строительстве и обслуживании автодорог, нулевую коррупционную составляющую в их работе", - написал автор.
Соответствующая петиция была размещена 23 ноября и набрала 15 голосов из 25 000 необходимых. Автор петиции Александр Блашкевич.
Напомним, Алексей Гончарук рассказал о строительстве дорог.