Зеленского призвали расформировать Укравтодор

"За 25 лет Укравтодор довел дороги нашей страны до катастрофического аварийного состояния! Эта организация является коррупционной кормушкой для обогащения огромного количества чиновников всех рангов и подставных дорожных организаций, которые зарабатывают огромные деньги на том ужасе, который называют украинскими дорогам!", - заявляет автор петиции.

По мнению автора петиции, труд Укравтодора никогда не был и не будет эффективным, сколько бы денег им не выделялось.

"Поэтому прошу передать автодороги Украины в ведение иностранных компаний по строительству и обслуживанию автодорог Украины, объявить прозрачные тендеры среди иностранных компаний, которые имеют опыт работы на строительстве и обслуживании автодорог, нулевую коррупционную составляющую в их работе", - написал автор.

Соответствующая петиция была размещена 23 ноября и набрала 15 голосов из 25 000 необходимых. Автор петиции Александр Блашкевич.

Напомним, Алексей Гончарук рассказал о строительстве дорог.