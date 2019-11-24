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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43826 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108939 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100841 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118585 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147760 просмотра

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Зеленского призвали расформировать Укравтодор

Зеленского призвали расформировать Укравтодор

Киев  •  УНН

 • 13041 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят полностью расформировать Укравтодор и передать автодороги Украины иностранным компаниям по обслуживанию дорог. Соответствующая петиция №22/079280-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.

"За 25 лет Укравтодор довел дороги нашей страны до катастрофического аварийного состояния! Эта организация является коррупционной кормушкой для обогащения огромного количества чиновников всех рангов и подставных дорожных организаций, которые зарабатывают огромные деньги на том ужасе, который называют украинскими дорогам!", - заявляет автор петиции.

По мнению автора петиции, труд Укравтодора никогда не был и не будет эффективным, сколько бы денег им не выделялось.

"Поэтому прошу передать автодороги Украины в ведение иностранных компаний по строительству и обслуживанию автодорог Украины, объявить прозрачные тендеры среди иностранных компаний, которые имеют опыт работы на строительстве и обслуживании автодорог, нулевую коррупционную составляющую в их работе", - написал автор.

Соответствующая петиция была размещена 23 ноября и набрала 15 голосов из 25 000 необходимых. Автор петиции Александр Блашкевич.

Напомним, Алексей Гончарук рассказал о строительстве дорог.

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