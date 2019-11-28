Прем'єр-міністр: з наступного року уряд планує розпочати велике будівництво доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уряд розпочинає “велике будівництво доріг” з наступного року. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.
“В наступному році з першого березня ми плануємо розпочати велике будівництво... для цього в бюджеті україни передбачені відповідні кошти”, — сказав Гончарук.
Прем’єр додав, що однією з ініціатив буде створення автомобільного шляху Маріуполь-Львів.
Він нагадав, що уряд планує побудувати в 4 тисячі км доріг.
“Уряд Гончарука спробує не втручатися в чесні тендери, організовані Автодором”, — підкреслив він.
Гончарук додав, що уряд має план, щодо розбудови доріг, який представить найближчим часом.
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Нагадаємо, нещодавно Прем’єр-міністр Гончарук представив нового очільника Укравтодору Олександра Кубракова. Згодом, Кубраков заявив, що планує залучати іноземне фінансування на наступний рік.