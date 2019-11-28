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Прем'єр-міністр: з наступного року уряд планує розпочати велике будівництво доріг

Прем'єр-міністр: з наступного року уряд планує розпочати велике будівництво доріг

Київ • УНН

 • 12654 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уряд розпочинає “велике будівництво доріг” з наступного року. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“В наступному році з першого березня ми плануємо розпочати велике будівництво... для цього в бюджеті україни передбачені відповідні кошти”, — сказав Гончарук.

Прем’єр додав, що однією з ініціатив буде створення автомобільного шляху Маріуполь-Львів.

Він нагадав, що уряд планує побудувати в 4 тисячі км доріг.

“Уряд Гончарука спробує не втручатися в чесні тендери, організовані Автодором”, — підкреслив він.

Гончарук додав, що уряд має план, щодо розбудови доріг, який представить найближчим часом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського закликали розформувати Укравтодор

Нагадаємо, нещодавно Прем’єр-міністр Гончарук представив нового очільника Укравтодору Олександра Кубракова. Згодом, Кубраков заявив, що планує залучати іноземне фінансування на наступний рік.

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