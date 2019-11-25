Очільник Укравтодору заявив, що планує залучати іноземне фінансування на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Укравтодор залучатиме іноземне фінансування при будівництві доріг у 2020 році. Про це в етері ток-шоу "Свобода слова" сказав голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, передає УНН.
“Зараз ми розглядаємо можливість залучення додаткового фінансування на наступний рік”, — сказав Кубраков.
За його словами, розглядається можливість кредитування з боку європейських партнерів та Світового банку. Зокрема планується будівництво платних доріг.
Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського закликали розформувати Укравтодор.
Як повідомляв УНН, попереднім керівником Укравтодору був Славомір Новак, який подав у відставку 24 вересня.
За результатами конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України 16 листопада переможцем було визначено Олександра Кубракова.