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Премьер-министр Канады поздравил Украину с Днем Независимости

Премьер-министр Канады поздравил Украину с Днем Независимости

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем Независимости. Глава канадского правительства напомнил, что в свое время его страна была первой, кто признал независимость Украины и выразил решительную поддержку в вопросе защиты нашей страны своей свободы и демократии, передает УНН со ссылкой на официальный сайт.

Детали

"Сегодня мы присоединяемся к народу Украины и украинским общинам в Канаде и во всем мире, чтобы отметить 32-ю годовщину независимости Украины. В этот день 1991 года Украина провозгласила свою независимость и, как свободное и суверенное государство, заняла надлежащее место в международной системе. Канада была первой западной страной, которая признала этот факт, и с тех пор наши страны являются близкими друзьями и надежными партнерами", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что Канада подтверждает свою приверженность солидарности с Украиной, которая борется за общие ценности - мир, свободу и демократию.

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"Когда я был в Киеве в июне прошлого года, я передал это послание поддержки от канадцев украинскому народу. Украинский народ находится на передовой формирования будущего 21-го века, и Канада будет поддерживать его столько, сколько потребуется", - подчеркнул Трюдо.

Глава правительства подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Канада будет продолжать делать все возможное для поддержки Украины, пока ее территориальная целостность не будет восстановлена. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Канада выделила более 8,9 млрд долларов на поддержку Украины через широкий спектр мероприятий, включая финансовую, военную, гуманитарную, безопасность, стабилизационную помощь и помощь в развитии.

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"Кроме того, мы подготовили более 37 000 членов украинских сил безопасности в рамках операции UNIFIER, и мы приняли более 170 000 украинцев, спасающихся от насилия президента путина, предлагая им поддержку, необходимую для адаптации к новой жизни вдали от дома", - сообщил Трюдо.

И отметил, что связь между народами Канады и Украины - неразрывная. Канада гордится тем, что является домом для 1,3 миллиона человек украинского происхождения, одной из крупнейших украинских диаспор на Западе. 

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"Сегодняшний день напоминает нам о мужестве, решительности и стойкости украинского народа, который отважно борется против авторитарной агрессии. Мое послание ко всем украинцам заключается в следующем: вы не ведете эту битву в одиночку. Канада всегда будет стоять бок о бок с вами, когда вы будете продолжать защищать свои свободы, независимость и демократию", - подытожил Трюдо и добавил: "Слава Украине!".  

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