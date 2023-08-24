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Прем'єр-міністр Канади привітав Україну з Днем Незалежності

Прем'єр-міністр Канади привітав Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 594923 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Україну з Днем Незалежності. Глава канадського уряду нагадав, що свого часу його країна була першою, хто визнав незалежність України і висловив рішучу підтримку у питанні захисту нашої країни своєї свободи і демократії, передає УНН з посиланням на офіційний сайт.

Деталі

"Сьогодні ми приєднуємося до народу України та українських громад у Канаді та в усьому світі, щоб відзначити 32-гу річницю незалежності України. У цей день 1991 року Україна проголосила свою незалежність і, як вільна і суверенна держава, зайняла належне місце в міжнародній системі. Канада була першою західною країною, яка визнала цей факт, і з того часу наші країни є близькими друзями та надійними партнерами", - підкреслив прем'єр.

Він зазначив, що Канада підтверджує свою відданість солідарності з Україною, яка бореться за спільні цінності - мир, свободу та демократію.

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"Коли я був у Києві в червні минулого року, я передав це послання підтримки від канадців українському народу. Український народ перебуває на передовій формування майбутнього 21-го століття, і Канада буде підтримувати його стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Трюдо.

Глава уряду наголосив, що разом з союзниками та партнерами Канада продовжуватиме робити все можливе для підтримки України, доки її територіальна цілісність не буде відновлена. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Канада виділила понад 8,9 млрд доларів на підтримку України через широкий спектр заходів, включаючи фінансову, військову, гуманітарну, безпекову, стабілізаційну допомогу та допомогу в розвитку.

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"Крім того, ми підготували понад 37 000 членів українських сил безпеки в рамках операції UNIFIER, і ми прийняли понад 170 000 українців, які рятуються від насильства президента путіна, пропонуючи їм підтримку, необхідну для адаптації до нового життя далеко від дому", - повідомив Трюдо.

І зауважив, що зв'язок між народами Канади та України - нерозривний. Канада пишається тим, що є домом для 1,3 мільйона людей українського походження, однієї з найбільших українських діаспор на Заході. 

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"Сьогоднішній день нагадує нам про мужність, рішучість і стійкість українського народу, який відважно бореться проти авторитарної агресії. Моє послання до всіх українців полягає в наступному: ви не ведете цю битву наодинці. Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з вами, коли ви продовжуватимете захищати свої свободи, незалежність і демократію", - підсумував Трюдо і додав: "Слава Україні!".  

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