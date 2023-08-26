Премьер-министр Эстонии не уйдет в отставку из-за сотрудничества компании ее мужа с россией

Детали

Кая Каллас заявила, что не собирается уходить в отставку с должности премьер-министра Эстонии, несмотря на скандал, связанный с бизнесом ее мужа. В своем интервью она сказала, что компания работает в России с товарами, которые не нарушают санкции, а сама работа является вопросом личного морального выбора.

Напомним

Ранее журналисты Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) опубликовали расследование, согласно которому муж прем’премьер-министра страны Кая Каллас зарабатывает на доставке грузов в Россию.

По данным СМИ, муж чиновницы Арви Халик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с Россией, а Кая Калас оказывала финансовую поддержку фирме своего мужа.