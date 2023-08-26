Прем'єр-міністерка Естонії не піде у відставку через співпрацю компанії її чоловіка з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що не збирається йти у відставку, незважаючи на скандал, пов'язаний з компанією її чоловіка, яка займається доставкою вантажів до росії. Про це вона заявила в інтерв'ю ERR, передає УНН.
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Кая Каллас заявила, що не збирається йти у відставку з посади прем’єр-міністра Естонії, незважаючи на скандал, пов’язаний з бізнесом її чоловіка. У своєму інтерв’ю вона сказала, що компанія працює в росії з товарами, які не порушують санкції, а сама робота є питанням особистого морального вибору.
Нагадаємо
Раніше журналісти Естонської національної телерадіокомпанії (ERR) опублікували розслідування, згідно з яким чоловік прем’єр-міністра країни Кая Каллас заробляє на доставці вантажів до росії.
За даними ЗМІ, чоловік чиновниці Арві Халік володіє часткою в транспортній компанії Stark Logistics, яка співпрацює з росією, а Кая Калас надавала фінансову підтримку фірмі свого чоловіка.