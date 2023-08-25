Чоловік прем'єр-міністра Естонії заробляє на доставці вантажів до росії - ЗМІ

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За даними ЗМІ, Арві Халік володіє часткою в транспортній компанії Stark Logistics, яка співпрацює з Росією, а Кая Калас надавала фінансову підтримку фірмі свого чоловіка.

У четвер президент Естонії Алар Каріс зажадав від прем'єр-міністра пояснень.

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«Трохи сумно про це говорити, тому що ми святкуємо День Незалежності України, але суспільство чекає, коли прем'єр-міністр прояснить ситуацію», - сказав президент Естонії.

Кая Калас поки що обмежилася коротким коментарем до інформації, оприлюдненої журналістами ERR, зазначивши, що вона займає державну посаду, не має жодних справ з компанією Stark Logistics, а всі питання потрібно адресувати самій компанії.

Додамо

З початку повномасштабної агресії Росії Естонія стала однією з країн, яка найактивніше підтримує Україну. Уряд країни допомагає українцям як фінансово, так і постачанням зброї. А прем'єр-міністр Естонії Кайя Калас зажадала припинити видавати росіянам візи ЄС.

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