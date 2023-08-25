Чоловік прем'єр-міністра Естонії заробляє на доставці вантажів до росії - ЗМІ

ukru
29 березня, 17:57 • 272412 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362324 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301277 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336363 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301340 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220204 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204895 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164503 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535642 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79626 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83569 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50967 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53573 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56543 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392801 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535641 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569142 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566174 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205207 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362324 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175239 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166144 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137047 перегляди
Актуальне
Чоловік прем'єр-міністра Естонії заробляє на доставці вантажів до росії - ЗМІ

Чоловік прем'єр-міністра Естонії заробляє на доставці вантажів до росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1097219 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Журналісти Естонської національної телерадіокомпанії (ERR) опублікували розслідування, згідно з яким чоловік прем'єр-міністра країни Кая Каллас заробляє на доставці вантажів до росії, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, Арві Халік володіє часткою в транспортній компанії Stark Logistics, яка співпрацює з Росією, а Кая Калас надавала фінансову підтримку фірмі свого чоловіка.

У четвер президент Естонії Алар Каріс зажадав від прем'єр-міністра пояснень.

Цитата

«Трохи сумно про це говорити, тому що ми святкуємо День Незалежності України, але суспільство чекає, коли прем'єр-міністр прояснить ситуацію», - сказав президент Естонії.

Кая Калас поки що обмежилася коротким коментарем до інформації, оприлюдненої журналістами ERR, зазначивши, що вона займає державну посаду, не має жодних справ з компанією Stark Logistics, а всі питання потрібно адресувати самій компанії.

Додамо

З початку повномасштабної агресії Росії Естонія стала однією з країн, яка найактивніше підтримує Україну. Уряд країни допомагає українцям як фінансово, так і постачанням зброї. А прем'єр-міністр Естонії Кайя Калас зажадала припинити видавати росіянам візи ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЕстонія видала США підозрюваного у зв'язках з фсб рф за постачання американської електроніки росії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,805.04