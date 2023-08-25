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Муж премьер-министра Эстонии зарабатывает на доставке грузов в россию - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Журналисты Эстонской национальной телерадиокомпании (ERR) опубликовали расследование, согласно которому муж премьер-министра страны Кая Каллас зарабатывает на доставке грузов в россию, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, Арви Халик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с Россией, а Кая Калас оказывала финансовую поддержку фирме своего мужа.

В четверг президент Эстонии Алар Карис потребовал от премьер-министра объяснений.

Цитата

«Немного грустно об этом говорить, потому что мы празднуем День Независимости Украины, но общество ждет, когда премьер-министр прояснит ситуацию», - сказал президент Эстонии.

Кая Калас пока что ограничилась коротким комментарием к информации, обнародованной журналистами ERR, отметив, что она занимает государственную должность, не имеет никаких дел с компанией Stark Logistics, а все вопросы нужно адресовать самой компании.

Добавим

С начала полномасштабной агрессии России Эстония стала одной из стран, которая наиболее активно поддерживает Украину. Правительство страны помогает украинцам как финансово, так и поставками оружия. А премьер-министр Эстонии Кайя Калас потребовала прекратить выдавать россиянам визы ЕС.

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