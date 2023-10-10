Премьер Франции заявила, что для ЕС группировка ХАМАС является террористической организацией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Французское правительство выразило полную поддержку Израилю в столкновении с террористами ХАМАСа. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн во время выступления в парламенте, пишет УНН.
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«Мы столкнулись с террористической атакой, совершенной террористической группировкой ХАМАС. Для Франции и ЕС палестинская группировка ХАМАС является террористической организацией. Израиль имеет право защищаться от террористов», - сказала она на заседании Национального собрания.
Детали
В то же время она выступила за долгосрочное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной и продолжение финансирования гуманитарных проектов ООН в Палестине, отметив, что ни один евро из этой помощи не должен дойти до террористов ХАМАСа.
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