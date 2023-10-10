Прем’єр Франції заявила, що для ЄС угруповання ХАМАС є терористичною організацією

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«Ми зіткнулися з терористичною атакою, здійсненою терористичним угрупованням ХАМАС. Для Франції та ЄС палестинське угруповання ХАМАС є терористичною організацією. Ізраїль має право захищатися від терористів», - сказала вона на засіданні Національних зборів.

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Водночас вона виступила за довгострокове врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною та продовження фінансування гуманітарних проектів ООН у Палестині, позначивши, що жоден євро з цієї допомоги не має дійти до терористів ХАМАСу.

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