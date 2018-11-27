Премьер Болгарии призвал Россию и Украину к диалогу по ситуации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник призвал Россию и Украину к диалогу по ситуации вокруг Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице главы болгарского правительства в Facebook, передает УНН.
“С тревогой наблюдаю напряжение между военно-морскими силами Украины и России в Азовском море. Всегда отстаивал позицию о том, что отношения должны развиваться прагматично, на принципах экономической выгоды и соблюдения правил международного сотрудничества. Призываю коллег из Украины и Российской Федерации к разуму и сдержанности, потому что очень легко можно перейти границу, после чего не будет возвращения назад”, — отметил Борисов.
Как информировал ранее УНН, госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник провел телефонный разговор с украинским Президентом Петром Порошенко и обсудил с ним ситуацию вокруг Керченского пролива. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.