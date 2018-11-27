Прем'єр Болгарії закликав Росію і Україну до діалогу щодо ситуації на Азові

“З тривогою спостерігаю напругу між військово-морськими силами України і Росії в Азовському морі. Завжди відстоював позицію про те, що відносини повинні розвиватися прагматично, на принципах економічної вигоди та дотримання правил міжнародного співробітництва. Закликаю колег з України та Російської Федерації до розуму і стриманості , тому що дуже легко можна перейти межу, після чого не буде повернення назад”, — зазначив Борисов.

Як інформував раніше УНН, держсекретар США Майкл Помпео в понеділок провів телефонну розмову з українським Президентом Петром Порошенко і обговорив з ним ситуацію навколо Керченської протоки. Про це йдеться в поширеній письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.