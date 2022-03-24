Премьер Австралии жестко отреагировал на планы путина принять участие в саммите G20

Цитата

"Идея сидеть за одним столом с владимиром путиным, которого Соединенные Штаты уже способны уличить (в) военных преступлениях в Украине, для меня является шагом слишком далеким", — сказал Моррисон на брифинге для СМИ.

Ранее

Посол россии в Индонезии в среду заявила, что путин намерен принять участие в саммите G20, отбросив предложения некоторых членов G20 относительно того, что россию могут исключить из группы.