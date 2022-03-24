Премьер Австралии жестко отреагировал на планы путина принять участие в саммите G20
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг заявил, что выражает беспокойство относительно планов президента россии владимира путина принять участие в следующем саммите G20 в Индонезии в этом году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Идея сидеть за одним столом с владимиром путиным, которого Соединенные Штаты уже способны уличить (в) военных преступлениях в Украине, для меня является шагом слишком далеким", — сказал Моррисон на брифинге для СМИ.
Ранее
Посол россии в Индонезии в среду заявила, что путин намерен принять участие в саммите G20, отбросив предложения некоторых членов G20 относительно того, что россию могут исключить из группы.