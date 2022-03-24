Прем'єр Австралії жорстко відреагував на плани путіна взяти участь у саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон у четвер заявив, що висловлює занепокоєння щодо планів президента росії володимира путіна взяти участь у наступному саміті G20 в Індонезії цього року, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ідея сидіти за одним столом з володимиром путіним, якого Сполучені Штати вже спроможні викрити (на) військових злочинах в Україні, для мене є кроком надто далеким", — сказав Моррісон на брифінгу для ЗМІ.
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Посол росії в Індонезії у середу заявила, що путін має намір взяти участь у саміті G20, відкинувши пропозиції деяких членів G20 щодо того, що росію можуть виключити із групи.