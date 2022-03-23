путін планує відвідати саміт G20 - посол росії в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент росії володимир путін планує відвідати саміт групи країн з найбільшими економіками G20. Про це повідомила посол рф в Індонезії Людмила Воробйова, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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У вівторок, 22 березня, Польща заявила, що запропонувала офіційним особам США виключити росію з G20 на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну. Пропозиція, за словами польського чиновника, мала “позитивний відгук”.
Також у Варшаві запропонували зайняти місце москви "у зв'язку із успішним 30-річним переходом" від комуністичної держави до відкритої економіки”.
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Через страх бути вбитим путін змінив близько 1000 персональних співробітників та асистентів у лютому.