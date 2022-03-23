путин планирует посетить саммит G20 - посол россии в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент россии владимир путин планирует посетить саммит группы стран с крупнейшими экономиками G20. Об этом сообщила посол рф в Индонезии Людмила Воробьева, информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник, 22 марта, Польша заявила, что предложила официальным лицам США исключить россию из G20 на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Предложение, по словам польского чиновника, имело “положительный отклик”.
Также в Варшаве предложили занять место москвы "в связи с успешным 30-летним переходом" от коммунистического государства к открытой экономике”.
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Через страх быть убитым путин сменил около 1000 персональных сотрудников и ассистентов в феврале.