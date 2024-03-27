Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года и начать проектирование нового водопровода для обеспечения города питьевой водой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram - канал Шмыгаля.

Детали

Как сообщается, сегодня состоялось совещание по водоснабжению Николаева с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, министра финансов Сергея Марченко, министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца, председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и городского головы Александра Сенкевича.

По данным Шмыгаля, правительство в целом выделило уже более 1,3 млрд гривен для решения проблем с водоснабжением города, которые возникли из-за постоянных обстрелов РФ и подрыва Россией Каховской ГЭС. Также обеспечена подача технической воды.

Как сообщил премьер, чтобы люди получили доступ к питьевой воде, разрабатывается комплексное решение, которое включает строительство нового водопровода. Было дано задание подготовить соответствующий проект в короткие сроки.

Сегодня во время совещания определили возможные источники привлечения средств, указал Шмыгаль.

По результатам совещания поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать проектирование и строительство нового водопровода для обеспечения города питьевой водой - заявил премьер.

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС