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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 марта 2024, 10:44  •  473626 просмотра

Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев

По результатам совещания Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать строительство нового водопровода.

Общество •   •  10179 просмотра
Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев

8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой

Пограничники задержали водителя микроавтобуса, который пытался незаконно переправить 8 мужчин призывного возраста из разных регионов Украины в Молдову за 8 000 евро за человека, за что ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Война •   •  9453 просмотра
8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой

Вражеская атака на Николаев: известно о 6 раненых, один - в тяжелом состоянии

Шесть человек получили ранения, один из них - серьезные, в результате вражеского ракетного обстрела Николаева, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  11218 просмотра
Вражеская атака на Николаев: известно о 6 раненых, один - в тяжелом состоянии

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.

Общество •   •  12686 просмотра
Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Неделями сидят без света: враг не может восстановить подачу электроэнергии на ВОТ Донецкой области

Из-за выезда многих энергетиков с временно оккупированных территорий россияне не могут преодолеть разрушения инфраструктуры, вызванные боевыми действиями, из-за чего тысячи людей неделями остаются без электричества.

Война •   •  11768 просмотра
Неделями сидят без света: враг не может восстановить подачу электроэнергии на ВОТ Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей прогремела серия взрывов: что известно

В оккупированных городах Бердянск, Мелитополь и Мариуполь Донецкой и Запорожской областей одновременно прогремели взрывы.

Война •   •  16663 просмотра
На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей прогремела серия взрывов: что известно

За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

В 2023 году Счетная палата выявила нарушений и недостатков в управлении государственными финансами на сумму почти 60,8 млрд грн. Больше всего проблем выявлено в сфере безопасности, обороны, доходов государственного бюджета и социальной сфере.

Экономика •   •  13822 просмотра
За год Счетная палата выявила нарушений более чем на 60 миллиардов гривен: больше всего в сфере обороны

Изменения климата создали условия для новых аграрных культур в регионах Украины - Высоцкий

Изменение климата позволило выращивать новые культуры в регионах Украины, где они ранее не выращивались, создавая возможности для развития аграрного сектора.

Экономика •   •  13077 просмотра
Изменения климата создали условия для новых аграрных культур в регионах Украины - Высоцкий

Товар из Нидерландов за криптовалюту и оборот в 12 миллионов: в Киеве накрыли наркодилеров с килограммом кокаина

Двум лицам сообщено о подозрении в незаконном обороте наркотиков, которые зарабатывали более 12 млн грн в месяц, продавая кокаин из Нидерландов исключительно за криптовалюту.

Киев •   •  13530 просмотра
Товар из Нидерландов за криптовалюту и оборот в 12 миллионов: в Киеве накрыли наркодилеров с килограммом кокаина

Международный Реестр убытков от агрессии россии начнет принимать заявки со 2 апреля

2 апреля Международный реестр убытков от российской агрессии (RD4U) начнет прием первых заявок на возмещение ущерба, потерь или ранений, причиненных в результате российской агрессии против Украины.

Война •   •  13819 просмотра
Международный Реестр убытков от агрессии россии начнет принимать заявки со 2 апреля