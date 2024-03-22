Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Кабинет министров Украины выделил более 5 млрд грн на экспериментальный проект по строительству магистральных водопроводов из-за необходимости ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской ГЭС.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Выделено Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 5 млрд. 149 млн. 677,013 тыс. гривен (расходы развития) на новую бюджетную программу для финансового обеспечения строительства магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции - написал Мельничук.

По его словам, изложено в новой редакции приложение

"Перечень объектов по строительству магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции, и объемы бюджетных средств для их финансового обеспечения" к Порядку реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов, утвержденного постановлением КМУ от 06.06.2023 N 566.

Дополнение

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявил, что в определенном виде дамба точно нужна.