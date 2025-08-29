$41.260.06
Эксклюзив
08:48 • 2920 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 16513 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 17959 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 26302 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 50636 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 57886 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 132420 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69040 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78105 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113370 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Премьер-министр поддерживаемых Ираном хуситов Ахмед аль-Рахави был убит в столице Йемена

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Премьер-министр поддерживаемых Ираном хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в Сане. Это произошло в результате атак армии Израиля, которая целилась в 10 высокопоставленных министров-хуситов.

Премьер-министр поддерживаемых Ираном хуситов Ахмед аль-Рахави был убит в столице Йемена
Ахмед аль-Рахави

Премьер-министр поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в результате проведенных армией Израиля атак, передает йеменский телеканал "Al-Jumhuriya", сообщает УНН.

Детали

Премьер-министр хуситов Ахмад Ралеб аль-Рахави был убит в результате волны военно-атакующих Израиля в Сане, столице Йемена.

Газета "Aden Al-Ghad" добавляет, что Рахави был убит вместе с несколькими его соратниками.

Целью удара ЦАХАЛ были 10 высокопоставленных министров-хуситов, включая министра обороны, говорится в отчете, на который ссылается The Times of Israel. Чиновники должны были собраться в месте за пределами Саны, чтобы послушать запланированную речь лидера группировки хуситов Абдулы Малика аль-Хуси.

Напомним

Еще в воскресенье 24 августа, ЦАХАЛ совершил масштабные авиаудары по территории Йемена. Атака была совершена в ответ на запуск повстанцами-хуситами ракеты нового типа по территории Израиля.

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Йемен