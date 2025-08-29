Премьер-министр поддерживаемых Ираном хуситов Ахмед аль-Рахави был убит в столице Йемена
Киев • УНН
Премьер-министр поддерживаемых Ираном хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в Сане. Это произошло в результате атак армии Израиля, которая целилась в 10 высокопоставленных министров-хуситов.
Премьер-министр поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в результате проведенных армией Израиля атак, передает йеменский телеканал "Al-Jumhuriya", сообщает УНН.
Детали
Премьер-министр хуситов Ахмад Ралеб аль-Рахави был убит в результате волны военно-атакующих Израиля в Сане, столице Йемена.
Газета "Aden Al-Ghad" добавляет, что Рахави был убит вместе с несколькими его соратниками.
Целью удара ЦАХАЛ были 10 высокопоставленных министров-хуситов, включая министра обороны, говорится в отчете, на который ссылается The Times of Israel. Чиновники должны были собраться в месте за пределами Саны, чтобы послушать запланированную речь лидера группировки хуситов Абдулы Малика аль-Хуси.
Напомним
Еще в воскресенье 24 августа, ЦАХАЛ совершил масштабные авиаудары по территории Йемена. Атака была совершена в ответ на запуск повстанцами-хуситами ракеты нового типа по территории Израиля.