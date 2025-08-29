Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві був убитий в столиці Ємену

$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 2630 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 16195 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 17723 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 25943 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 50297 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 57786 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 132198 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69007 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78081 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113349 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
29 серпня, 00:54
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
29 серпня, 01:44
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
29 серпня, 03:05
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
04:11
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією
04:31
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
05:00
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 50303 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Державний кордон України
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill
Свіфт

Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві був убитий в столиці Ємену

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві загинув у Сані. Це сталося внаслідок атак армії Ізраїлю, яка цілилася в 10 високопоставлених міністрів-хуситів.

Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві був убитий в столиці Ємену
Ahmed al-Rahawi

Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном повстанців-хуситів Ахмед аль-Рахаві загинув у результаті проведених армією Ізраїлю атак, передає єменський телеканал "Al-Jumhuriya", повідомляє УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр хуситів Ахмад Ралеб аль-Рахаві був убитий внаслідок хвилі військово-атакуючих Ізраїлю в Сані, столиці Ємену.

Газета "Aden Al-Ghad" додає, що Рахаві був убитий разом з кількома його соратниками.

Метою удару ЦАХАЛ були 10 високопоставлених міністрів-хуситів, включаючи міністра оборони, ідеться у звіті, на який посилається The Times of Israel. Посадовці мали зібратися в місці за межами Сани, щоб послухати заплановану промову лідера угруповання хуситів Абдули Маліка аль-Хуси.

Нагадаємо

Ще у неділю 24 серпня, ЦАХАЛ здійснив масштабні авіаудари по території Ємену. Атаку було здійснено у відповідь на запуск повстанцями-хуситами ракети нового типу по території Ізраїлю.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ємен