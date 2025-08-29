Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві був убитий в столиці Ємену
Київ • УНН
Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном хуситів Ахмед аль-Рахаві загинув у Сані. Це сталося внаслідок атак армії Ізраїлю, яка цілилася в 10 високопоставлених міністрів-хуситів.
Прем'єр-міністр підтримуваних Іраном повстанців-хуситів Ахмед аль-Рахаві загинув у результаті проведених армією Ізраїлю атак, передає єменський телеканал "Al-Jumhuriya", повідомляє УНН.
Деталі
Прем'єр-міністр хуситів Ахмад Ралеб аль-Рахаві був убитий внаслідок хвилі військово-атакуючих Ізраїлю в Сані, столиці Ємену.
Газета "Aden Al-Ghad" додає, що Рахаві був убитий разом з кількома його соратниками.
Метою удару ЦАХАЛ були 10 високопоставлених міністрів-хуситів, включаючи міністра оборони, ідеться у звіті, на який посилається The Times of Israel. Посадовці мали зібратися в місці за межами Сани, щоб послухати заплановану промову лідера угруповання хуситів Абдули Маліка аль-Хуси.
Нагадаємо
Ще у неділю 24 серпня, ЦАХАЛ здійснив масштабні авіаудари по території Ємену. Атаку було здійснено у відповідь на запуск повстанцями-хуситами ракети нового типу по території Ізраїлю.