Глава правительства Бельгии ответил, смогут ли в ЕС ускорить поставки ПВО и самолетов F-16 в Украину

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, отметил, что Бельгия поддерживает подготовку украинских пилотов F-16, - чиновник надеется, что первая поставка истребителей состоится в мае 2024 года. В то же время де Кроо отметил, что Бельгии также нужны F-16, поскольку их замена на новейшие F-35 еще не состоялась, передает УНН, со ссылкой на трансляцию пресс-конференции, посвященной европейскому председательству Бельгии.

Детали

На вопрос, возможно ли обсуждение ситуации с противовоздушной обороной во время следующего Совета ЕС, и может ли это ускорить поставки истребителей F-16 из Бельгии в Украину, премьер-министр европейской страны Александр де Кроо ответил, что "первая поставка должна состояться в следующем месяце". Но по словам чиновника "мы (Бельгия) все еще нуждаемся в них сами, и мы не являемся одним из тех, кто F16 заменил на F-35".

По поводу F-16 де Кроо также добавил следующее:

Мы стараемся как можно больше координировать F-16. Бельгия является частью существующей коалиции F-16. Наши самолеты используются сегодня (...) Мы являемся важным фактором, который гарантирует, что они (украинские летчики) имеют надлежащую подготовку как пилотов, а также как экипаж технического обслуживания - сказал он.

По словам премьер-министра Бельгии, - это важно, чтобы "убедиться, что самолеты можно использовать самым эффективным способом".

Также глава правительства европейской страны сообщил, что "поставки для украинской обороны обсуждаются в любой европейской стране".

Конечно будут обсуждаться и системы ПВО - подчеркнул де Кроо.

Напомним,

УНН сообщал, что лидеры ЕС обсудят поставки систем противовоздушной обороны, включая батареи Patriot, в Украину на предстоящем саммите в Брюсселе 17-18 апреля.