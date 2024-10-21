Преимущественно сухо и местами туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине 21 октября ожидается погода преимущественно без осадков, кроме восточных областей. Ночью - мороз до -2°, днем 11-16° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня небольшая (в восточных областях переменная) облачность.

Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 11-16°.

Прогноз погоды по Киевской области

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла.

По Киеву небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.