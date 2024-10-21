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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3414 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Переважно сухо та місцями туман: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 33713 перегляди

В Україні 21 жовтня очікується невелика хмарність, без опадів, крім східних областей. Температура вночі від +3° до -2°, вдень 11-16° тепла. У Києві буде сонячно та тепло.

Переважно сухо та місцями туман: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 21 жовтня очікується погода переважно без опадів, окрім східних областей. Уночі - мороз до -2°, вдень 11-16° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні невелика (у східних областях мінлива) хмарність.

Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.

Прогноз погоди по Київській області

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла.

По Києву невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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