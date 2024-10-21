Переважно сухо та місцями туман: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 21 жовтня очікується невелика хмарність, без опадів, крім східних областей. Температура вночі від +3° до -2°, вдень 11-16° тепла. У Києві буде сонячно та тепло.
В Україні 21 жовтня очікується погода переважно без опадів, окрім східних областей. Уночі - мороз до -2°, вдень 11-16° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні невелика (у східних областях мінлива) хмарність.
Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.
Прогноз погоди по Київській області
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла.
По Києву невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.