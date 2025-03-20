Предвыборное обещание: Трамп сегодня подпишет указ о ликвидации Минобразования США - CNN
Киев • УНН
Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о начале ликвидации Министерства образования США. Для полного закрытия потребуется принятие закона Конгрессом.
Глава Белого дома Дональд Трамп в четверг, 20 марта, подпишет указ о начале процесса ликвидации Министерства образования США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации Трампа, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом Трамп начинает процесс выполнения одного из своих главных предвыборных обещаний. По информации издания, он собирается сделать этот шаг во время дневного мероприятия в Белом доме.
Хотя для полного закрытия Минобразования понадобится принятие закона Конгрессом, президент прикажет министру Линде Макмехон принять "все необходимые шаги, чтобы способствовать закрытию Министерства образования и вернуть образовательные полномочия штатам"
Ранее Линда Макмехон заявила, что было сокращено почти 50% штата ведомства, и это является "первым шагом на пути к устранению того, что я считаю бюрократическим раздуванием".
Напомним
В феврале попытки Илона Маска по уменьшению расходов США привели к ряду сокращений в Министерстве образования на общую сумму более 900 млн долларов. Так, Минобразования "прекратило" 89 контрактов, а также 29 грантов, связанных с обучением по вопросам разнообразия и равенства.
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