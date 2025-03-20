Передвиборча обіцянка: Трамп сьогодні підпише указ про ліквідацію Міносвіти США - CNN

Глава Білого дому Дональд Трамп у четвер, 20 березня, підпише указ про початок процесу ліквідації Міністерства освіти США. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників адміністрації Трампа, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що таким чином Трамп розпочинає процес виконання однієї зі своїх головних передвиборчих обіцянок. За інформацією видання, він збирається зробити цей крок під час денного заходу в Білому домі.

Хоча для повного закриття Міносвіти знадобиться ухвалення закону Конгресом, президент накаже міністерці Лінді Макмехон вжити "всіх необхідних кроків, щоб сприяти закриттю Міністерства освіти та повернути освітні повноваження штатам" - цитує видання одного з чиновників адміністрації Трампа.

Раніше Лінда Макмехон заявила, що було скорочено майже 50% штату відомства, і це є "першим кроком на шляху до усунення того, що я вважаю бюрократичним роздуттям".

Нагадаємо

У лютому намагання Ілона Маска зі зменшення видатків США призвели до низки скорочень у Міністерстві освіти на загальну суму понад 900 млн доларів. Так, Міносвіти "припинило" 89 контрактів, а також 29 грантів, пов'язаних із навчанням з питань різноманітності та рівності.

США закривають 83% програм USAID - Рубіо