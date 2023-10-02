Представители Польши не участвовали в Форуме оборонных индустрий – посол

КИЕВ. 2 октября. УНН. Представители Польши не участвовали в Международном форуме оборонных индустрий, несмотря на то, что Польша была одной из первых, кто получил приглашение. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN24, передает УНН.