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Украинский посол уверен, что зерновой спор не будет разделять Украину и Польшу

Украинский посол уверен, что зерновой спор не будет разделять Украину и Польшу

Киев • УНН

 • 227529 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Тематика украинского зерна не будет разделять Украину и Польшу, и мы сможем прийти к взаимопониманию. Такое убеждение посол Украины в Польше Василий Зварич озвучил в интервью Украинскому радио, передает УНН.

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"Я вижу, что нет ничего такого, чтобы нарушило или подорвало прочный фундамент нашей дружбы и братства с Польшей, поскольку польское и украинское общества стоят на страже этих отношений. И они оба не заинтересованы в том, чтобы наши отношения ухудшились. Поэтому я верю, что ничто не изменит нашего стратегического подхода к развитию отношений с Польшей. Эти дискуссии, которые сейчас продолжаются в экономической плоскости, это только маленькая частичка того, что происходит в отношениях между Украиной и Польшей. А подавляющее большинство вопросов, действительно, развивается очень позитивно. И еще раз подчеркиваю, что это все заслуга украинского и польского народа, поскольку мы сегодня близки, как никогда раньше", - сказал Зварич.

Детали

Дипломат отметил, что на днях состоялся телефонный разговор между министрами сельского хозяйства стран. На нем украинская сторона представила свои предложения по решению спорных вопросов. Поляки взяли паузу, чтобы их проработать.

"Мы договорились о том, что где-то через неделю-две снова будет телефонный разговор наших министров. И, возможно, уже на этом разговоре появятся какие-то конкретные ответы с польской стороны относительно того, как нам двигаться дальше", – сказал дипломат.

С точки зрения разговора министров сельского хозяйства, по его словам, "желание урегулировать ситуацию с польской стороны есть".

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"Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к пониманию и тематика украинского зерна не будет нас разделять. А мы будем вместе только сотрудничать для того, чтобы выработать общий механизм, как нам действовать сегодня и в будущем", - указал Зварич.

"Мы обречены на крепкий союз, на дружбу и добрососедство, поскольку нашим общим интересом является сильная Европа, сильные партнерские отношения украинско-польские, и умение вместе противостоять общим вызовам. А нашим самым большим общим вызовом сегодня является российская агрессия, которая угрожает не только Украине, но и Польше и всему свободному миру", - резюмировал посол.

Напомним

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС после 15 сентября. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования.

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