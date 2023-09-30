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Український посол впевнений, що зернова суперечка не буде розділяти Україну і Польщу

Український посол впевнений, що зернова суперечка не буде розділяти Україну і Польщу

Київ • УНН

 • 227539 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Тематика українського зерна не буде розділяти Україну і Польщу, і ми зможемо дійти до порозуміння. Таке переконання посол України у Польщі Василь Зварич озвучив в інтерв'ю Українському радіо, передає УНН.

Цитата

"Я бачу, що немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин. І вони обоє не зацікавлені в тому, щоб наші відносини погіршилися. Тому я вірю, що ніщо не змінить нашого стратегічного підходу до розбудови відносин з Польщею. Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань, справді, розвивається дуже позитивно. І ще раз підкреслюю, що це все заслуга українського і польського народу, оскільки ми сьогодні близькі, як ніколи раніше", - сказав Зварич.

Деталі

Дипломат зазначив, що днями відбулася телефонна розмова між міністрами сільського господарства країн. На ній українська сторона представила свої пропозиції щодо вирішення спірних питань. Поляки взяли паузу, щоб їх опрацювати.

"Ми домовились про те, що десь через тиждень-два знову буде телефонна розмова наших міністрів. І, можливо, уже на цій розмові з'являться якісь конкретні відповіді з польського боку щодо того, як нам рухатись далі", – сказав дипломат.

З точки зору розмови міністрів сільського господарства, з його слів, "бажання врегулювати ситуацію з польського боку є".

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"Тому я сподіваюсь, що ми зможемо дійти до порозуміння і тематика українського зерна не буде нас розділяти. А ми будемо разом тільки співпрацювати для того, щоб виробити спільний механізм, як нам діяти сьогодні і в майбутньому", - вказав Зварич.

"Ми приречені на міцний союз, на дружбу і добросусідство, оскільки нашим спільним інтересом є сильна Європа, сильні партнерські відносини українсько-польські, і вміння разом протистояти спільним викликам. А нашим найбільшим спільним викликом сьогодні є російська агресія, яка загрожує не тільки Україні, а й Польщі і всьому вільному світу", - резюмував посол.

Нагадаємо

Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС після 15 вересня. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур відповідно до рішення Єврокомісії і надіслала країнам-сусідам пропозиції. І наразі не експортує до 5 прикордонних країн агропродукцію без їхнього погодження.

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