Представники Польщі не брали участі у Форумі оборонних індустрій - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Представники Польщі не брали участі в Міжнародному форумі оборонних індустрій, незважаючи на те, що Польща була однією з перших, хто отримав запрошення. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю TVN24, передає УНН.
Зварича запитали про зустріч Володимира Зеленського з представниками збройових компаній низки країн і про те, чому на ній не було представників Польщі.
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Він відповів, що "це питання до польської сторони, оскільки Польща була однією з перших, кого запросили на цей захід".
«Ми запросили всіх із наших дружніх країн, зокрема компанії оборонної промисловості. Польща була однією з перших, хто отримав це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони», - додав Зварич.
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Він зазначив, що це суверенне рішення кожної країни.
«Ми надсилаємо запрошення, а держава вже вирішує, чи приймати це запрошення, чи ні, виходячи з власних інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну у відсутності Польщі", - наголосив Зварич.
Доповнення
До першого Міжнародного форуму оборонних індустрій долучилося понад 30 країн світу та 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем.
До Альянсу оборонних індустрій долучилися 38 компаній із 19 країн.