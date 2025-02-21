Представитель Трампа заявил о "дружбе" с путиным после тайной поездки в москву
Киев • УНН
Стив Уиткофф, представитель Трампа по вопросам Ближнего Востока, рассказал о развитии «дружбы» с путиным. Заявление прозвучало после тайной поездки в москву для освобождения американского гражданина Марка Фогеля.
Представитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что "развил дружбу" с российским диктатором владимиром путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Виткофф сообщил об этом, рассказывая о тайной поездке в москву на прошлой неделе, целью которой было освобождение гражданина США Марка Фогеля.
Это была отличная поездка. Я провел много времени с президентом путиным, общался, развивал с ним дружбу, отношения
Он также прокомментировал заявление Трампа по поводу Президента Украины Владимира Зеленского, которого глава Белого дома назвал "диктатором без выборов".
"Я думаю, я согласен с президентом Трампом, он имеет очень острое представление о том, что нужно сделать, чтобы создать крепкий мир между россией и Украиной. ... У президента есть сверхъестественная способность знать, как объединять людей, и это начало", - отметил Виткофф.
Напомним
Ранее в этом месяце спецпредставитель президента США Стив Виткофф посетил рф. Его миссия включала в себя организацию освобождения Марка Фогеля, американского учителя, арестованного в москве в 2021 году. По информации The Washington Post, Уиткофф, давний друг Трампа, имел трехчасовую встречу с кремлевским диктатором путиным.
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