Представник Трампа Віткофф заявив про "дружбу" з путіним після таємної поїздки до москви

Представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що "розвинув дружбу" з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

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Віткофф повідомив про це, розповідаючи про таємну поїздку до москви минулого тижня, метою якої було звільнення громадянина США Марка Фогеля.

Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом путіним, спілкувався, розвивав з ним дружбу, стосунки - сказав дипломат.

Він також прокоментував заяву Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, якого глава Білого дому назвав "диктатором без виборів".

"Я думаю, я згоден з президентом Трампом, він має дуже гостре уявлення про те, що потрібно зробити, щоб створити міцний мир між росією та Україною. ... ", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо

Раніше цього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав рф. Його місія включала в себе організацію звільнення Марка Фогеля, американського вчителя, який був заарештований у москві в 2021 році. За інформацією The Washington Post, Віткофф, який є давнім другом Трампа, мав тригодинну зустріч з кремлівським диктатором Путіним.

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