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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122868 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182829 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147231 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138749 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117319 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107976 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Представник Трампа Віткофф заявив про "дружбу" з путіним після таємної поїздки до москви

Представник Трампа Віткофф заявив про "дружбу" з путіним після таємної поїздки до москви

Київ • УНН

 • 29549 перегляди

Стів Віткофф, представник Трампа з питань Близького Сходу, розповів про розвиток "дружби" з путіним. Заява прозвучала після таємної поїздки до москви для звільнення американського громадянина Марка Фогеля.

Представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що "розвинув дружбу" з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Віткофф повідомив про це, розповідаючи про таємну поїздку до москви минулого тижня, метою якої було звільнення громадянина США Марка Фогеля.

Це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом путіним, спілкувався, розвивав з ним дружбу, стосунки

- сказав дипломат.

Він також прокоментував заяву Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, якого глава Білого дому назвав "диктатором без виборів".

"Я думаю, я згоден з президентом Трампом, він має дуже гостре уявлення про те, що потрібно зробити, щоб створити міцний мир між росією та Україною. ... ", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо

Раніше цього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав рф. Його місія включала в себе організацію звільнення Марка Фогеля, американського вчителя, який був заарештований у москві в 2021 році. За інформацією The Washington Post, Віткофф, який є давнім другом Трампа, мав тригодинну зустріч з кремлівським диктатором Путіним.

Трамп таємно доручив своєму спецпосланцю Віткоффу займатися Україною - ЗМІ11.02.25, 22:40 • 63012 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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